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Патрульний поліціейський застрелив порушника - обговорення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 вер, 2023 13:42
vitaliiangel
,
хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)
Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 13:55
Hotab написав:vitaliiangel
,
хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)
Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
Не знаю точно как при ВП, но в обычном положении водитель может предъявить водительское в момент составления админ.постановления. А еще может знакомиться со всеми фактами и документами, на основании которых происходит слушание и вынесение приговора (админ-постанова). Вытаскивание из авто - на основании составленого протокола об обыске в авто.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 14:04
Евгений Н. не путайте обыск и внешний осмотр. В том числе багажника и салона . Во время ВП.
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Hotab
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Додано: Пон 04 вер, 2023 22:07
местная полиция уже привыкла оставлять кости дома
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vitaliiangel
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Додано: Вів 05 вер, 2023 02:11
Hotab написав:vitaliiangel
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хотел выглядеть в глазах сыновей героем (для кавказа показать слабость перед сыном - лютейшее западло, отец не должен терять авторитета никогда)
Счас прилет какой-нибудь «сердобольный» юапрофи, и скажет, что вот надо было войти в положение , ведь нацмен особенный, не как все. Ударил полицейскую - ну что ж, побережем его авторитет перед детьми, отпустим , а девушке подорожник бесплатно к носику.
Повна безглуздість у тому, що обговорюєте і вважаєте це можливим – чи має хтось право на життя чи ні, не маючи на це жодного права.
Тут навіть не йдеться про високі матерії та втрату громадянської гідності. Але навіть не замислюєтеся, що обговорюєте свій геморрой.
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