Внаслідок зміни монетарної політики Національного банку, 3- та 6-місячні депозити в поточному році стали найбільш популярними серед українців.
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Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:12
Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
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Українці найбільше вклалися в депозити на 3−6 місяців
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