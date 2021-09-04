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Для поціновувачів погрітися
на сонечку восени: три...

Для поціновувачів погрітися на сонечку восени: три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 22:13

Для поціновувачів погрітися на сонечку восени: три...

Пропонуємо до обговорення:
Цього літа температура б'є рекорди по всій Європі, і спричиняє руйнівні пожежі в популярних місцях літнього відпочинку. Тож туристи дедалі більше побоюються відвідувати Європу у пік сезону. Замість цього віддають перевагу відпочинку восени або навесні.

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Для поціновувачів погрітися на сонечку восени: три найкращі напрями Європи
R2
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