При зміні персональних даних посвідчення водія потрібно замінити впродовж 10 днів.
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Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних — роз’яснення МВС
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Додано: Нед 03 вер, 2023 12:11
Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних...
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Дивися повний текст
Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних — роз’яснення МВС
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