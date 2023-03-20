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Як обміняти посвідчення водія
при зміні персональних...

Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:11

Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних...

Пропонуємо до обговорення:
При зміні персональних даних посвідчення водія потрібно замінити впродовж 10 днів.

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Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних — роз’яснення МВС
R2
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