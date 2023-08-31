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Власників криптовалюти
Bitcoin стало більше, ніж...

Власників криптовалюти Bitcoin стало більше, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 03:11

Власників криптовалюти Bitcoin стало більше, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з твітом криптоаналітика Ali_Charts на платформі X, кількість ходлерів флагманської криптовалюти перевищила рівень населення однієї з країн ЄС. Сумарна кількість власників Bitcoin склала 48.5 млн, тоді як громадянами Іспанії є лише 47.5 млн осіб.

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Власників криптовалюти Bitcoin стало більше, ніж мешканців однієї з країн ЄС
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 03:11

Без лоха и жизнь плоха
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