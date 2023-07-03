Знадобиться надійна, економічна й комфортна машина, яка дозволить заробляти та забезпечить гарний рівень комфорту клієнтам.
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10 найкращих автомобілів для таксі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:51
10 найкращих автомобілів для таксі (інфографіка)
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10 найкращих автомобілів для таксі (інфографіка)
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