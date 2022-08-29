Більш як 80% айтівців регулярно переказують гроші на підтримку армії, середній донат впав з $270 до $190 на місяць.
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Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика
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Додано: Пон 11 вер, 2023 00:41
Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують...
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Дивися повний текст
Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика
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