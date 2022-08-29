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Середній донат знизився. Як
ІТ-спеціалісти підтримують...

Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 00:41

Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують...

Пропонуємо до обговорення:
Більш як 80% айтівців регулярно переказують гроші на підтримку армії, середній донат впав з $270 до $190 на місяць.

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Середній донат знизився. Як ІТ-спеціалісти підтримують ЗСУ — аналітика
R2
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