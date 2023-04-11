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Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 вер, 2023 23:25
Пропонуємо до обговорення:
Tesla готується створити електромобіль вартістю 25 тис. доларів, побудований на платформі компанії наступного покоління. Інформацією про це поділився біограф Ілона Маска Уолтер Айзексон, який детально описав план побудови такого електромобіля.
Дивися повний текст Tesla розробляє свій «наступний автомобіль за $25 тис.» у стилістиці Cybertruck
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Додано: Пон 11 вер, 2023 23:25
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Додано: Пон 11 вер, 2023 23:56
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Додано: Вів 12 вер, 2023 09:13
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