НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів. Згідно з даними у реєстрі, найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській області.
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Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні
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Додано: Сер 13 вер, 2023 18:45
Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних...
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Дивися повний текст
Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні
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