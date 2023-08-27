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Яка область посідає перше місце
за кількістю корупційних...

Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 18:45

Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних...

Пропонуємо до обговорення:
НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів. Згідно з даними у реєстрі, найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській області.

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Яка область посідає перше місце за кількістю корупційних справ в Україні
R2
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