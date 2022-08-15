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Поради на шляху до фінансового успіху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:47

Поради на шляху до фінансового успіху

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні більшість українців не мають чіткого фінансового плану. Але домогтися фінансового благополуччя й примножити свої матеріальні засоби можна тільки приклавши власні зусилля.

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Поради на шляху до фінансового успіху
R2
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