Сьогодні більшість українців не мають чіткого фінансового плану. Але домогтися фінансового благополуччя й примножити свої матеріальні засоби можна тільки приклавши власні зусилля.
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Поради на шляху до фінансового успіху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 вер, 2023 20:47
Поради на шляху до фінансового успіху
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Дивися повний текст
Поради на шляху до фінансового успіху
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