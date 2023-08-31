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Україна розпочне продаж
військових облігацій приватним...

Україна розпочне продаж військових облігацій приватним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:05

Україна розпочне продаж військових облігацій приватним...

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат.

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Україна розпочне продаж військових облігацій приватним особам за кордоном
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