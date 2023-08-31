Український уряд шукає варіанти для оплати запланованого збільшення військових витрат.
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Україна розпочне продаж військових облігацій приватним особам за кордоном
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Додано: Пон 18 вер, 2023 14:05
Україна розпочне продаж військових облігацій приватним...
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Дивися повний текст
Україна розпочне продаж військових облігацій приватним особам за кордоном
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