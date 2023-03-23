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До кінця десятиліття штучний
інтелект замінить мільйони...

До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 17:06

До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони...

Пропонуємо до обговорення:
Генеративний штучний інтелект замінить понад 2 мільйони нових робочих місць лише в Сполучених Штатах Америки, і це станеться уже до кінця цього десятиліття.

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До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони робочих місць: які професії під загрозою
R2
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