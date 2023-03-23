|
|
До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 вер, 2023 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Генеративний штучний інтелект замінить понад 2 мільйони нових робочих місць лише в Сполучених Штатах Америки, і це станеться уже до кінця цього десятиліття.
Дивися повний текст До кінця десятиліття штучний інтелект замінить мільйони робочих місць: які професії під загрозою
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99390
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор