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Коли середня зарплата українців
зросте до 30 тисяч...

Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2023 12:46

Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Вона досягне майже 30 тисяч гривень у 2026 році.

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Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень: прогноз уряду
R2
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