Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Вона досягне майже 30 тисяч гривень у 2026 році.
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Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень: прогноз уряду
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Додано: Вів 19 вер, 2023 12:46
Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч...
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Дивися повний текст
Коли середня зарплата українців зросте до 30 тисяч гривень: прогноз уряду
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