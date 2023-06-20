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Уряд подав до Ради законопроєкт про реформу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 вер, 2023 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроєкт про реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який був розроблений згідно із зобов’язаннями України перед Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст Уряд подав до Ради законопроєкт про реформу антикорупційної прокуратури
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