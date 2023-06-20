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Уряд подав до Ради
законопроєкт про реформу...

Уряд подав до Ради законопроєкт про реформу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2023 12:59

Уряд подав до Ради законопроєкт про реформу...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроєкт про реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який був розроблений згідно із зобов’язаннями України перед Міжнародним валютним фондом.

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Уряд подав до Ради законопроєкт про реформу антикорупційної прокуратури
R2
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