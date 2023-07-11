Компанія представила Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Це перша гарнітура доповненої реальності від Xiaomi.
Дивися повний текст
Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 вер, 2023 15:50
Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|