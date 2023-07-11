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Xiaomi анонсувала окуляри
доповненої реальності

Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2023 15:50

Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності

Пропонуємо до обговорення:
Компанія представила Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Це перша гарнітура доповненої реальності від Xiaomi.

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Xiaomi анонсувала окуляри доповненої реальності
R2
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