Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
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Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна
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Додано: Вів 19 вер, 2023 19:34
Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині...
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Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна
Додано: Вів 19 вер, 2023 19:34
То есть на украинцев Шмигалю похрен, главное впарить зерно корпораций
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