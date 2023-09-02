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Шмигаль запропонував Польщі,
Угорщині та Словаччині...

Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2023 19:34

Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

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Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2023 19:34

То есть на украинцев Шмигалю похрен, главное впарить зерно корпораций
alex7k
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