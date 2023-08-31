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Дорожній фонд у 2024 році
буде «фактично нульовий», —...

Дорожній фонд у 2024 році буде «фактично нульовий», —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2023 15:54

Дорожній фонд у 2024 році буде «фактично нульовий», —...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України у проекті Державного бюджету на 2024 рік заклав лише необхідні для підтримки економіки видатки розвитку. Зокрема, фінансування дорожнього фонду передбачене на мінімальному рівні.

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Дорожній фонд у 2024 році буде «фактично нульовий», — Шмигаль
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 вер, 2023 15:54

в кожному літрі палива акциз і податок, захищений на цільове використання
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