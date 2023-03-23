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Вчені розробили роботів, які замінять людей охоронців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 вер, 2023 20:04
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарський стартап Ascento представив нових роботів, що можуть замінити людей охоронців. За словами розробників, нестача охоронців — проблема багатьох галузей, завантажені працівники змушені брати понаднормові, це впливає на пильність та працездатність.
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