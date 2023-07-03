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Власники Rozetka розкрили плани
розвитку мережі до кінця...

Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 23:40

Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший маркетплейс України Rozetka.ua до кінця року планує значно наростити кількість своїх точок видачі.

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Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року
R2
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Основна мета конкурувати по ціні і поширенню з місцевими і не тільки мережевими алкомаркетами :) Всі пункти видачі розетки перетворились на алкомаркети :)
yama
 
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