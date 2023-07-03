Найбільший маркетплейс України Rozetka.ua до кінця року планує значно наростити кількість своїх точок видачі.
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Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року
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Додано: Чет 21 вер, 2023 23:40
Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
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Власники Rozetka розкрили плани розвитку мережі до кінця 2023 року
Додано: Чет 21 вер, 2023 23:40
Основна мета конкурувати по ціні і поширенню з місцевими і не тільки мережевими алкомаркетами :) Всі пункти видачі розетки перетворились на алкомаркети :)
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