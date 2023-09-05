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З 20 вересня всі клієнти monobank можуть суттєво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 вер, 2023 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Стартувала нова спільна акція від monobank та Укрпошти. Починаючи з 20.09.2023 всі клієнти банку можуть суттєво заощаджувати на вартості послуг поштового оператора. При сплаті картками Visa від monobank | Universal Bank за доставку посилок в межах країни у відділеннях Укрпошти, клієнт отримує знижку 25%.
Дивися повний текст З 20 вересня всі клієнти monobank можуть суттєво заощаджувати на вартості послуг Укрпошти
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