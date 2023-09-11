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Tesla Cybertruck передзамовили близько 2 мільйонів людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 вер, 2023 01:50
Пропонуємо до обговорення:
Tesla отримала близько 2 мільйонів передзамовлень на Cybertruck ще до запуску виробництва. Про це повідомляє Elektrek. Хоча прем'єра автомобіля в 2019 році мала певні проблеми і була критикована, йому все ж вдалося привернути до себе багато уваги. Ілон Маск повідомив, що Tesla отримала понад 250 000 замовлень на Cybertruck лише за тиждень після презентації.
Дивися повний текст Tesla Cybertruck передзамовили близько 2 мільйонів людей
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