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Мапа Пунктів незламності
стане доступною в Дії

Мапа Пунктів незламності стане доступною в Дії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 вер, 2023 19:14

Мапа Пунктів незламності стане доступною в Дії

Пропонуємо до обговорення:
До початку нового опалювального сезону в Україні планують запустити новий сервіс у Дії, в якому буде вся важлива інформація про Пункти незламності.

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Мапа Пунктів незламності стане доступною в Дії
R2
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