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Криптоексперти прогнозують швидкий обвал криптовалютного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 вер, 2023 01:22
Пропонуємо до обговорення:
Криптовалютна галузь може зіткнутися з серйозними проблемами. На думку генерального директора фінансового гіганта JPMorgan Джеймі Даймона, криптосектор не готовий до найгіршого сценарію зростання процентних ставок у США до 7%, який прогнозують у 2024 році. Експерт припускає, що індустрія цифрових активів може постраждати сильніше за інших.
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