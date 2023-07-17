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Власники генераторів мають
повідомляти податкову службу...

Власники генераторів мають повідомляти податкову службу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 вер, 2023 04:57

Власники генераторів мають повідомляти податкову службу...

Пропонуємо до обговорення:
Власники генераторів мають повідомляти Державній податковій службі про запаси пального.

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Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального
R2
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