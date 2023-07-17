Власники генераторів мають повідомляти Державній податковій службі про запаси пального.
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Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального
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Додано: Суб 30 вер, 2023 04:57
Власники генераторів мають повідомляти податкову службу...
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Дивися повний текст
Власники генераторів мають повідомляти податкову службу про запас пального
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