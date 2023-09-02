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Наймальовничіші країни Європи для відвідування восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 жов, 2023 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Туристи люблять відвідувати гарні та фотогенічні місця у будь-яку пору року, тому при виборі місця для відпочинку восени чималу роль відіграють кольори. Адже виходячи на вулицю і бачачи довкола яскраві жовті та червоні тони, меланхолійний настрій під кінець року одразу ж піднімається.
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