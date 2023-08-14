Заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив, що для повернення біженців влада планує розвиток освіти та медицини, а також програми забезпечення житлом.
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У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
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Додано: Пон 02 жов, 2023 17:52
У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
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Дивися повний текст
У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
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