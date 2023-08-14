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У Мінекономіки розповіли, як
планують повертати біженців

У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 17:52

У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив, що для повернення біженців влада планує розвиток освіти та медицини, а також програми забезпечення житлом.

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У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2023 17:52

Ніяк не планують
alex7k
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