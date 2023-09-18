Гральний бізнес у вересні сплатив 1,01 млрд грн податків.
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Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 жов, 2023 18:52
Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень
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Дивися повний текст
Гральний бізнес сплатив 1 млрд грн податків за вересень
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