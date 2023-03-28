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Профспілки вимагають встановити мінімальну зарплату в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 жов, 2023 15:00
Пропонуємо до обговорення:
Профспілки наполягають на підвищенні мінімальної зарплати в Україні на 2024 рік до фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням прогнозного рівня інфляції.
Дивися повний текст Профспілки вимагають встановити мінімальну зарплату в Україні на рівні 9,2 тисячі
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