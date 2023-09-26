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Топ-20 найпопулярніших нових
авто у вересні 2023 в Україні

Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 жов, 2023 20:26

Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У вересні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків.

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Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні
R2
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