У вересні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків.
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Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 08 жов, 2023 20:26
Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні
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Топ-20 найпопулярніших нових авто у вересні 2023 в Україні
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