RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Huawei випустила «розумні»
окуляри, що підключаються до...

Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2023 12:02

Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei запустила продажі Eyewear 2 — другого покоління своїх розумних окулярів, які дуже схожі на звичайні. Вони доступні в різних стилях, включаючи безрамкові, квадратні і з титановою рамкою.

Дивися повний текст
Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до iOS і Android (відео)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99435
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україну приїхав перший кросовер від Huawei (фото)
R2 » Нед 26 лют, 2023 11:36
1 348
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лют, 2023 12:16
BIGor
Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
R2 » Вів 08 лис, 2022 11:36
6 1288
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лис, 2022 15:11
maverick_odessa
LG випустила незвичайний «квадратний» монітор зі...
R2 » Пон 20 чер, 2022 22:49
4 555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 чер, 2022 14:31
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (848)
09.10.2023 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.