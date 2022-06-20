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Huawei випустила «розумні» окуляри, що підключаються до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 жов, 2023 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei запустила продажі Eyewear 2 — другого покоління своїх розумних окулярів, які дуже схожі на звичайні. Вони доступні в різних стилях, включаючи безрамкові, квадратні і з титановою рамкою.
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