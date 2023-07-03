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МВФ попередив про необхідність
збирати податки через...

МВФ попередив про необхідність збирати податки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 жов, 2023 22:09

МВФ попередив про необхідність збирати податки через...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна підтримка України буде поступово зменшуватися. Тому Київ повинен зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні.

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МВФ попередив про необхідність збирати податки через зменшення підтримки України
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