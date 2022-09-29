|
|
Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 жов, 2023 13:48
Пропонуємо до обговорення:
Білл Гросс, відомий інвестор та засновник компанії Pacific Investment Management Co., вважає американські акції та облігації невигідними інструментами для інвестування у поточних умовах.
Дивися повний текст Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99439
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор