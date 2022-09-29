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Куди краще не вкладати кошти:
відомий інвестор дав пораду

Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2023 13:48

Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду

Пропонуємо до обговорення:
Білл Гросс, відомий інвестор та засновник компанії Pacific Investment Management Co., вважає американські акції та облігації невигідними інструментами для інвестування у поточних умовах.

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Куди краще не вкладати кошти: відомий інвестор дав пораду
R2
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