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Ціни на первинному ринку житла зросли: як на них вплине...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 жов, 2023 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Найвищі ціни на новобудови у жовтні 2023 року пропонують у Львові. З вересня середня ціна на нові квартири піднялася на 1 тис. грн за квадрат. Приблизно так же здорожчало житло на первинному ринку у Києві.
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