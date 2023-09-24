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Скільки коштують стратегічні
держкомпанії України

Скільки коштують стратегічні держкомпанії України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 жов, 2023 09:15

Скільки коштують стратегічні держкомпанії України

Пропонуємо до обговорення:
Олександр Федоришин, виконувач обов’язків голови Фонду держмайна України, назвав вартість стратегічних активів, які мають залишатися у держвласності.

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Скільки коштують стратегічні держкомпанії України
R2
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