Олександр Федоришин, виконувач обов’язків голови Фонду держмайна України, назвав вартість стратегічних активів, які мають залишатися у держвласності.
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Скільки коштують стратегічні держкомпанії України
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Додано: П'ят 13 жов, 2023 09:15
Скільки коштують стратегічні держкомпанії України
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Дивися повний текст
Скільки коштують стратегічні держкомпанії України
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