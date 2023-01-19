RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Apple та Meta готуються до
випуску гарнітур змішаної...

Apple та Meta готуються до випуску гарнітур змішаної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 жов, 2023 13:28

Apple та Meta готуються до випуску гарнітур змішаної...

Пропонуємо до обговорення:
Apple та Meta готуються до запуску своїх гарнітур змішаної реальності - Vision Pro та Quest 3. Проте обидві компанії вже заглиблені в розробку моделей наступного покоління.

Дивися повний текст
Apple та Meta готуються до випуску гарнітур змішаної реальності наступного покоління
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99444
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Apple перенесла частину виробництва iPhone до Індії
R2 » Суб 30 вер, 2023 02:49
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 вер, 2023 02:49
75stasstas75
Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето...
R2 » Пон 18 вер, 2023 15:52
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 вер, 2023 15:52
cohan
Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша
R2 » Чет 19 січ, 2023 22:28
1 791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 22:28
sgluckystar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.