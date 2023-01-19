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Apple та Meta готуються до випуску гарнітур змішаної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 жов, 2023 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Apple та Meta готуються до запуску своїх гарнітур змішаної реальності - Vision Pro та Quest 3. Проте обидві компанії вже заглиблені в розробку моделей наступного покоління.
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