Українці дуже часто купують вживані авто з Європи.
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Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти авто в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 14 жов, 2023 20:12
Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти...
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Дивися повний текст
Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти авто в Україну
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