RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна чи якість: з якої країни
ЄС найдешевше привезти...

Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 20:12

Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти...

Пропонуємо до обговорення:
Українці дуже часто купують вживані авто з Європи.

Дивися повний текст
Ціна чи якість: з якої країни ЄС найдешевше привезти авто в Україну
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99446
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які країни Європи найбільше страждають від кишенькових...
R2 » Нед 01 жов, 2023 11:46
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 жов, 2023 11:46
lpolytanskaya
Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми росії
R2 » Сер 26 лип, 2023 21:25
3 400
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лип, 2023 21:41
yama
Вистачить 15 євро на добу: названо найбюджетніші країни...
R2 » Суб 20 тра, 2023 12:09
5 684
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 тра, 2023 09:55
Rack

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3379)
14.10.2023 20:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.