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Авіакомпанія LOT запускає
прямий рейс від кордону з...

Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 22:37

Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з...

Пропонуємо до обговорення:
Польська авіакомпанія LOT впроваджує новий рейс із Жешува до Мілана, розширюючи повітряний зв’язок між кордоном України та Італією. Дізнайтеся детальніше, коли рейс розпочне свою регулярну роботу.

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Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з Україною до Мілану: вартість квитків
R2
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