Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з...

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Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 жов, 2023 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Польська авіакомпанія LOT впроваджує новий рейс із Жешува до Мілана, розширюючи повітряний зв’язок між кордоном України та Італією. Дізнайтеся детальніше, коли рейс розпочне свою регулярну роботу.
Дивися повний текст Авіакомпанія LOT запускає прямий рейс від кордону з Україною до Мілану: вартість квитків
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