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нерухомість та діючий біз Колективні інвестиції в комерційну нерухомість та діючий біз + Додати

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на тему Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій

Додано: Нед 15 жов, 2023 04:58 Колективні інвестиції в комерційну нерухомість та діючий біз Злагоджена команда з досвідом роботи у великих tech-компаніях запрошує інвесторів до прибуткових IT-проектів.



Наша мета: Створення краудінвестиційного проекту, якого сьогодні потребують тисячі українських компаній у східній та інших прифронтових зонах України.



Ми пропонуємо:

Створення проекту, який допоможе багатьом компаніям відновити свою роботу та отримати колективне фінансування та інвестору безпечний онлайн майданчик для диверсифікації інвестицій.



Про проект UANIT





Онлайн-платформа, де інвестор може купити акції та стати співвласником компаній малого та середнього бізнесу.

Інвестиції починаються від 100 000 ₴, а перелік компаній необмежений - від фінтех проектів, до виробництв та сільськогосподарських компаній.



Гроші, отримані від продажу акцій, компанія може використовувати для фінансування свого розвитку.





____________________________________________________________________________



ІНВЕСТОРУ





Основний сенс UANIT – дати інвестору можливість стати співвласником перспективних українських бізнесів, що працюють на україньскому ринку.



Коротко про операції на UANIT



Онлайн-угоди



Завдяки UANIT ви можете придбати частки в цікавих для вас компаніях без відвідування нотаріуса. Документи підписуються у онлайн-форматі.



Аудит звітності



Для розміщення на платформі компанія має надати аудиторський висновок щодо коректності своєї фінансової звітності.



Законність



Угоди відповідають Закону "Про залучення інвестицій з використанням інвестиційних платформ", "Про акціонерні товариства", "Про ринок цінних паперів".



Як відбуваються угоди на UANIT?





1. РЕЄСТРУЄТЬСЯ



Реєстрація проста - ПІБ, email, телефон. Після реєстрації UANIT попросить вас пройти короткий тест, який підтвердить розуміння основ інвестування в капітал компаній і завантажити паспорт. Після цього можна інвестувати.



2. ВИБИРАЄТЕ КОМПАНІЮ



Всі компанії на UANIT надали стандартну інформацію про себе та свою діяльність, щоб ви могли у зручній формі вивчити їхні інвестиційні пропозиції.



3. ЗНАКОМІТЬСЯ З ДОКУМЕНТАМИ КОМПАНІЇ



Крім опису компанії, вам доступна: Інвестиційна пропозиція з умовами купівлі та управління; Поточні результати фінансової діяльності компанії та плани; Інвестиційна презентація компанії. Також, ви зможете зв'язатися з командою та поставити запитання щодо бізнес-проекту.



4. Здійснюєте покупку



Договір підписується в онлайн-форматі без відвідування нотаріуса чи необхідності приїзду до офісу компанії. Копія договору надсилається вам на email.



5. АКЦІЇ ЗАЧИСЛЮЮТЬСЯ НА ВАШ РАХУНОК



Ви відкриваєте особистий кабінет у реєстратора, який обслуговує компанію та акції перекладаються на ваш особовий рахунок.



6. Ви розпоряджаєтесь акціями



Після отримання акцій ви можете очікувати на вихід компанії на IPO (якщо компанія має такі плани), продати їх засновникам проекту або іншим акціонерам.



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КОМПАНІЯМ





На UANIT компанії малого та середнього бізнесу можуть розмістити свої акції, а залучені інвестиції використовуватиме для свого зростання та розвитку.



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Кому підійде UANIT?



-Відкрили бізнес, пропрацювали рік, бізнес працює у плюс, але хочеться повернути позики на які відкривали бізнес.

-Підтвердив перші продажі, потрібні гроші на масштабування бізнесу - вкластися в нові верстати та продажі.

-Вже 5 років на ринку працюємо в плюс, але потрібні гроші, щоб вийти з малого бізнесу в середній.

-Запускаю бізнес по франшизі, мене схвалили як партнера, але власних коштів трохи не вистачає.



Хто може розміститись на UANIT?



Розміститися на UANIT може будь-яка компанія, яка відповідає вимогам.



Комісія оплачується залежно від суми залучених коштів та ешелону акцій.



Ешелон A/до 500 000 000 ₴

Набір документів аналогічно Ешелону В. Також:



1) Висновок оцінювача;



2) Звіт аудитора;



3) Не менше 1 року роботи підприємства.



Виконання однієї з умов:



- Виручка за останні 12 місяців не менше ніж 30% від суми інвестицій, що залучається, але не менше 20 000 000 млн.грн.;



- Висновок оцінювача, з підтвердженою сумою активів на суму 30% від суми інвестицій, що залучаються;



- У разі придбання активів на інвестиції, що залучаються, сума придбаних на баланс Товариства активів повинна становити не менше 70% від суми залучених інвестицій.



Ешелон A/до 20 000 000 ₴

Документи, згідно з вимогами:



- фінансова модель;



- Інвестиційна презентація;



- Статут, Акціонерна угода.



Виконання умови:



- Завершено реєстрацію додаткового випуску емісійних цінних паперів та дані паперу розміщуються на Інвестиційній платформі UANIT.



Як це працює?



1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ



Після того як ви подали заявку UANIT надсилає вам інформацію про процес проходження акціонування вашої компанії.



Термін: 1 день



2. СТВОРЕННЯ АТ



Акції розподіляються серед засновників та власників поточного бізнесу. Від вас потрібний мінімальний набір інформації, в цілому, аналогічний до створення АТ.



Термін: 10 днів



3. ВИПУСК АКЦІЙ ДЛЯ ПРОДАЖУ



Нові акції будуть використовуватись для продажу інвесторам. Ви можете самостійно визначити ціну та кількість акцій.



Термін: 14 днів



4. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДО РОЗМІЩЕННЯ



Розробка документації для розміщення бізнесу на майданчику UANIT. Мінімально необхідно буде підготувати: Інвестиційну пропозицію, Інвестиційну презентацію та Фінансову модель проекту. Паралельно потрібно буде отримати аудиторський висновок про коректність наданої фінансової інформації.



Термін: 7 днів



5. РОЗМІЩЕННЯ, ПРОВЕДЕННЯ РОАДШОУ, ОТРИМАННЯ ЗАСОБІВ



На підставі підготовленої документації ваш бізнес буде розміщено на UANIT. Для продажу акцій приватним інвесторам вам потрібно буде провести рекламну кампанію. У міру залучення коштів інвесторів, UANIT переказуватиме гроші на рахунок вашого АТ.



Термін: 90 днів



6. ЗАКРИТТЯ УГОДИ



Після закінчення терміну дії Інвестиційної пропозиції UANIT формує список інвесторів передачі акцій. Від вас потрібно лише підписати передавальний реєстр.



Термін: 3 дні



Скільки це коштує?

Фіксовані витрати на підготовку до угоди 200 000 ₴

Загальна вартість залучення грошей 5% - 9% від суми угоди



Чому UANIT?



Будь-яка кількість учасників угоди та всі онлайн



Число учасників угоди може сягати 500 і більше осіб. Зважаючи на те, що угоди на інвестиційній платформі UANIT проходять в онлайн-формі, акції вашої компанії можуть купити інвестори з усієї України.



Економія часу компанії



Вам не доведеться багато місяців навантажувати своїх співробітників підписанням договорів з інвесторами, а потім готувати списки для випуску акцій. Все це зробить UANIT.



Законність та безпека



Усі угоди на UANIT відповідають Закону "Про залучення інвестицій з використанням інвестиційних платформ", "Про акціонерні товариства", "Про ринок цінних паперів".



Перевірка інвесторів



Ви також можете бути впевнені у юридичній чистоті своїх майбутніх інвесторів. UANIT перевірять усіх інвесторів у рамках Закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» та надає їм статус «Кваліфікований інвестор», якщо це необхідно.



Детальніше

https://t.me/investuanit Наша мета: Створення краудінвестиційного проекту, якого сьогодні потребують тисячі українських компаній у східній та інших прифронтових зонах України.Ми пропонуємо:Створення проекту, який допоможе багатьом компаніям відновити свою роботу та отримати колективне фінансування та інвестору безпечний онлайн майданчик для диверсифікації інвестицій.Інвестиції починаються від 100 000 ₴, а перелік компаній необмежений - від фінтех проектів, до виробництв та сільськогосподарських компаній.Гроші, отримані від продажу акцій, компанія може використовувати для фінансування свого розвитку.____________________________________________________________________________Основний сенс UANIT – дати інвестору можливість стати співвласником перспективних українських бізнесів, що працюють на україньскому ринку.Завдяки UANIT ви можете придбати частки в цікавих для вас компаніях без відвідування нотаріуса. Документи підписуються у онлайн-форматі.Для розміщення на платформі компанія має надати аудиторський висновок щодо коректності своєї фінансової звітності.Угоди відповідають Закону "Про залучення інвестицій з використанням інвестиційних платформ", "Про акціонерні товариства", "Про ринок цінних паперів".Реєстрація проста - ПІБ, email, телефон. Після реєстрації UANIT попросить вас пройти короткий тест, який підтвердить розуміння основ інвестування в капітал компаній і завантажити паспорт. Після цього можна інвестувати.Всі компанії на UANIT надали стандартну інформацію про себе та свою діяльність, щоб ви могли у зручній формі вивчити їхні інвестиційні пропозиції.Крім опису компанії, вам доступна: Інвестиційна пропозиція з умовами купівлі та управління; Поточні результати фінансової діяльності компанії та плани; Інвестиційна презентація компанії. Також, ви зможете зв'язатися з командою та поставити запитання щодо бізнес-проекту.Договір підписується в онлайн-форматі без відвідування нотаріуса чи необхідності приїзду до офісу компанії. Копія договору надсилається вам на email.Ви відкриваєте особистий кабінет у реєстратора, який обслуговує компанію та акції перекладаються на ваш особовий рахунок.Після отримання акцій ви можете очікувати на вихід компанії на IPO (якщо компанія має такі плани), продати їх засновникам проекту або іншим акціонерам.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-Відкрили бізнес, пропрацювали рік, бізнес працює у плюс, але хочеться повернути позики на які відкривали бізнес.-Підтвердив перші продажі, потрібні гроші на масштабування бізнесу - вкластися в нові верстати та продажі.-Вже 5 років на ринку працюємо в плюс, але потрібні гроші, щоб вийти з малого бізнесу в середній.-Запускаю бізнес по франшизі, мене схвалили як партнера, але власних коштів трохи не вистачає.Розміститися на UANIT може будь-яка компанія, яка відповідає вимогам.Комісія оплачується залежно від суми залучених коштів та ешелону акцій.Набір документів аналогічно Ешелону В. Також:1) Висновок оцінювача;2) Звіт аудитора;3) Не менше 1 року роботи підприємства.- Виручка за останні 12 місяців не менше ніж 30% від суми інвестицій, що залучається, але не менше 20 000 000 млн.грн.;- Висновок оцінювача, з підтвердженою сумою активів на суму 30% від суми інвестицій, що залучаються;- У разі придбання активів на інвестиції, що залучаються, сума придбаних на баланс Товариства активів повинна становити не менше 70% від суми залучених інвестицій.Документи, згідно з вимогами:- фінансова модель;- Інвестиційна презентація;- Статут, Акціонерна угода.- Завершено реєстрацію додаткового випуску емісійних цінних паперів та дані паперу розміщуються на Інвестиційній платформі UANIT.Після того як ви подали заявку UANIT надсилає вам інформацію про процес проходження акціонування вашої компанії.Акції розподіляються серед засновників та власників поточного бізнесу. Від вас потрібний мінімальний набір інформації, в цілому, аналогічний до створення АТ.Нові акції будуть використовуватись для продажу інвесторам. Ви можете самостійно визначити ціну та кількість акцій.Розробка документації для розміщення бізнесу на майданчику UANIT. Мінімально необхідно буде підготувати: Інвестиційну пропозицію, Інвестиційну презентацію та Фінансову модель проекту. Паралельно потрібно буде отримати аудиторський висновок про коректність наданої фінансової інформації.На підставі підготовленої документації ваш бізнес буде розміщено на UANIT. Для продажу акцій приватним інвесторам вам потрібно буде провести рекламну кампанію. У міру залучення коштів інвесторів, UANIT переказуватиме гроші на рахунок вашого АТ.Після закінчення терміну дії Інвестиційної пропозиції UANIT формує список інвесторів передачі акцій. Від вас потрібно лише підписати передавальний реєстр.Число учасників угоди може сягати 500 і більше осіб. Зважаючи на те, що угоди на інвестиційній платформі UANIT проходять в онлайн-формі, акції вашої компанії можуть купити інвестори з усієї України.Вам не доведеться багато місяців навантажувати своїх співробітників підписанням договорів з інвесторами, а потім готувати списки для випуску акцій. Все це зробить UANIT.Усі угоди на UANIT відповідають Закону "Про залучення інвестицій з використанням інвестиційних платформ", "Про акціонерні товариства", "Про ринок цінних паперів".Ви також можете бути впевнені у юридичній чистоті своїх майбутніх інвесторів. UANIT перевірять усіх інвесторів у рамках Закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» та надає їм статус «Кваліфікований інвестор», якщо це необхідно.Детальніше andreymelnykovit

Повідомлень: 1 З нами з: 15.10.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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