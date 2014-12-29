Колективні інвестиції в комерційну нерухомість та діючий біз

Наша мета: Створення краудінвестиційного проекту, якого сьогодні потребують тисячі українських компаній у східній та інших прифронтових зонах України.
Ми пропонуємо:
Створення проекту, який допоможе багатьом компаніям відновити свою роботу та отримати колективне фінансування та інвестору безпечний онлайн майданчик для диверсифікації інвестицій.
Про проект UANIT
Онлайн-платформа, де інвестор може купити акції та стати співвласником компаній малого та середнього бізнесу.
Інвестиції починаються від 100 000 ₴, а перелік компаній необмежений - від фінтех проектів, до виробництв та сільськогосподарських компаній.
Гроші, отримані від продажу акцій, компанія може використовувати для фінансування свого розвитку.
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ІНВЕСТОРУ
Основний сенс UANIT – дати інвестору можливість стати співвласником перспективних українських бізнесів, що працюють на україньскому ринку.
Коротко про операції на UANIT
Онлайн-угоди
Завдяки UANIT ви можете придбати частки в цікавих для вас компаніях без відвідування нотаріуса. Документи підписуються у онлайн-форматі.
Аудит звітності
Для розміщення на платформі компанія має надати аудиторський висновок щодо коректності своєї фінансової звітності.
Законність
Угоди відповідають Закону "Про залучення інвестицій з використанням інвестиційних платформ", "Про акціонерні товариства", "Про ринок цінних паперів".
Як відбуваються угоди на UANIT?
1. РЕЄСТРУЄТЬСЯ
Реєстрація проста - ПІБ, email, телефон. Після реєстрації UANIT попросить вас пройти короткий тест, який підтвердить розуміння основ інвестування в капітал компаній і завантажити паспорт. Після цього можна інвестувати.
2. ВИБИРАЄТЕ КОМПАНІЮ
Всі компанії на UANIT надали стандартну інформацію про себе та свою діяльність, щоб ви могли у зручній формі вивчити їхні інвестиційні пропозиції.
3. ЗНАКОМІТЬСЯ З ДОКУМЕНТАМИ КОМПАНІЇ
Крім опису компанії, вам доступна: Інвестиційна пропозиція з умовами купівлі та управління; Поточні результати фінансової діяльності компанії та плани; Інвестиційна презентація компанії. Також, ви зможете зв'язатися з командою та поставити запитання щодо бізнес-проекту.
4. Здійснюєте покупку
Договір підписується в онлайн-форматі без відвідування нотаріуса чи необхідності приїзду до офісу компанії. Копія договору надсилається вам на email.
5. АКЦІЇ ЗАЧИСЛЮЮТЬСЯ НА ВАШ РАХУНОК
Ви відкриваєте особистий кабінет у реєстратора, який обслуговує компанію та акції перекладаються на ваш особовий рахунок.
6. Ви розпоряджаєтесь акціями
Після отримання акцій ви можете очікувати на вихід компанії на IPO (якщо компанія має такі плани), продати їх засновникам проекту або іншим акціонерам.
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КОМПАНІЯМ
На UANIT компанії малого та середнього бізнесу можуть розмістити свої акції, а залучені інвестиції використовуватиме для свого зростання та розвитку.
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Кому підійде UANIT?
-Відкрили бізнес, пропрацювали рік, бізнес працює у плюс, але хочеться повернути позики на які відкривали бізнес.
-Підтвердив перші продажі, потрібні гроші на масштабування бізнесу - вкластися в нові верстати та продажі.
-Вже 5 років на ринку працюємо в плюс, але потрібні гроші, щоб вийти з малого бізнесу в середній.
-Запускаю бізнес по франшизі, мене схвалили як партнера, але власних коштів трохи не вистачає.
Хто може розміститись на UANIT?
Розміститися на UANIT може будь-яка компанія, яка відповідає вимогам.
Комісія оплачується залежно від суми залучених коштів та ешелону акцій.
Ешелон A/до 500 000 000 ₴
Набір документів аналогічно Ешелону В. Також:
1) Висновок оцінювача;
2) Звіт аудитора;
3) Не менше 1 року роботи підприємства.
Виконання однієї з умов:
- Виручка за останні 12 місяців не менше ніж 30% від суми інвестицій, що залучається, але не менше 20 000 000 млн.грн.;
- Висновок оцінювача, з підтвердженою сумою активів на суму 30% від суми інвестицій, що залучаються;
- У разі придбання активів на інвестиції, що залучаються, сума придбаних на баланс Товариства активів повинна становити не менше 70% від суми залучених інвестицій.
Ешелон A/до 20 000 000 ₴
Документи, згідно з вимогами:
- фінансова модель;
- Інвестиційна презентація;
- Статут, Акціонерна угода.
Виконання умови:
- Завершено реєстрацію додаткового випуску емісійних цінних паперів та дані паперу розміщуються на Інвестиційній платформі UANIT.
Як це працює?
1. ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Після того як ви подали заявку UANIT надсилає вам інформацію про процес проходження акціонування вашої компанії.
Термін: 1 день
2. СТВОРЕННЯ АТ
Акції розподіляються серед засновників та власників поточного бізнесу. Від вас потрібний мінімальний набір інформації, в цілому, аналогічний до створення АТ.
Термін: 10 днів
3. ВИПУСК АКЦІЙ ДЛЯ ПРОДАЖУ
Нові акції будуть використовуватись для продажу інвесторам. Ви можете самостійно визначити ціну та кількість акцій.
Термін: 14 днів
4. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДО РОЗМІЩЕННЯ
Розробка документації для розміщення бізнесу на майданчику UANIT. Мінімально необхідно буде підготувати: Інвестиційну пропозицію, Інвестиційну презентацію та Фінансову модель проекту. Паралельно потрібно буде отримати аудиторський висновок про коректність наданої фінансової інформації.
Термін: 7 днів
5. РОЗМІЩЕННЯ, ПРОВЕДЕННЯ РОАДШОУ, ОТРИМАННЯ ЗАСОБІВ
На підставі підготовленої документації ваш бізнес буде розміщено на UANIT. Для продажу акцій приватним інвесторам вам потрібно буде провести рекламну кампанію. У міру залучення коштів інвесторів, UANIT переказуватиме гроші на рахунок вашого АТ.
Термін: 90 днів
6. ЗАКРИТТЯ УГОДИ
Після закінчення терміну дії Інвестиційної пропозиції UANIT формує список інвесторів передачі акцій. Від вас потрібно лише підписати передавальний реєстр.
Термін: 3 дні
Скільки це коштує?
Фіксовані витрати на підготовку до угоди 200 000 ₴
Загальна вартість залучення грошей 5% - 9% від суми угоди
Чому UANIT?
Будь-яка кількість учасників угоди та всі онлайн
Число учасників угоди може сягати 500 і більше осіб. Зважаючи на те, що угоди на інвестиційній платформі UANIT проходять в онлайн-формі, акції вашої компанії можуть купити інвестори з усієї України.
Економія часу компанії
Вам не доведеться багато місяців навантажувати своїх співробітників підписанням договорів з інвесторами, а потім готувати списки для випуску акцій. Все це зробить UANIT.
Законність та безпека
Усі угоди на UANIT відповідають Закону "Про залучення інвестицій з використанням інвестиційних платформ", "Про акціонерні товариства", "Про ринок цінних паперів".
Перевірка інвесторів
Ви також можете бути впевнені у юридичній чистоті своїх майбутніх інвесторів. UANIT перевірять усіх інвесторів у рамках Закону «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» та надає їм статус «Кваліфікований інвестор», якщо це необхідно.
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