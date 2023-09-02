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Бізнес назвав основні перешкоди
для роботи (інфографіка)

Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 жов, 2023 10:28

Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Для українських підприємств ризики, пов’язані з війною, стають вагомим фактором ділового середовища. Крім того, очікування бізнесу в короткостроковій перспективі залишаються високими, хоча темпи відновлення виробництва дещо уповільнилися. Бізнес покладається на себе і потребує більш сприятливої регуляторної політики.

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Бізнес назвав основні перешкоди для роботи (інфографіка)
R2
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