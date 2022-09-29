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Виплати на дітей: види
та суми виплат в 2023

Виплати на дітей: види та суми виплат в 2023
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 жов, 2023 20:05

Виплати на дітей: види та суми виплат в 2023

Пропонуємо до обговорення:
В Україні передбачені соціальні виплати для кожної сім'ї, які мають дітей. Зокрема, можна отримати допомогу при народженні дитини, або ж коли діти живуть у неповних родинах.

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Виплати на дітей: види та суми виплат в 2023
R2
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