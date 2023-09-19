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Українці зберігають готівкою
понад 100 млрд доларів:...

Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 09:18

Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів:...

Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума готівкової іноземної валюти поза банками в Україні становить 116 млрд доларів. Це заощадження громадян та бізнесу.

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Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2023 09:18

о, вологі мрії як би до них дістатись
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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