Загальна сума готівкової іноземної валюти поза банками в Україні становить 116 млрд доларів. Це заощадження громадян та бізнесу.
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Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь
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Додано: Сер 18 жов, 2023 09:18
Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів:...
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Дивися повний текст
Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь
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