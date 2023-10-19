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Tesla відкличе майже 55
тисяч автомобілів Model X

Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2023 21:07

Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X

Пропонуємо до обговорення:
Американський авторегулятор у вівторок заявив, що Tesla відкличе 54 676 автомобілів Model X, вироблених в період 2021−2023 років, оскільки контролер в автомобілі не може виявити низький рівень гальмівної рідини і не висвітить попереджувальну лампочку.

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Tesla відкличе майже 55 тисяч автомобілів Model X
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 жов, 2023 21:08

Цей Гетьманцев ворог Українського народу .Такого політика потрібно прибрати з влади і відправити воювати за рідну Україну.
dovbosukoleg7
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Модератори: Ірина_, Модератор

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