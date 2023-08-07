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Водіїв попередили про
штраф за неправильні фари

Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 жов, 2023 12:19

Водіїв попередили про штраф за неправильні фари

Пропонуємо до обговорення:
Самостійно встановлені ксенонові фари є підставою для винесення штрафу.

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Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
R2
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