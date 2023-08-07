Самостійно встановлені ксенонові фари є підставою для винесення штрафу.
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Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
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Додано: Нед 22 жов, 2023 12:19
Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
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Водіїв попередили про штраф за неправильні фари
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