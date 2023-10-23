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YouTube випускає цілу
низку нових функцій

YouTube випускає цілу низку нових функцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 00:10

YouTube випускає цілу низку нових функцій

Пропонуємо до обговорення:
В YouTube з’явився новий функціонал: блокування випадкових натискань, «стабільна гучність», візуальні підказки для «‎Вподобати» та «‎Підписатись».

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YouTube випускає цілу низку нових функцій
R2
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