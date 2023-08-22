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У Києві стрімко змінилася
вартість оренди квартир...

У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 жов, 2023 18:28

У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві різко здорожчала оренда квартир За останні 6 місяців середня вартість оренди зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн.

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У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир (інфографіка)
R2
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