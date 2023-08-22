У Києві різко здорожчала оренда квартир За останні 6 місяців середня вартість оренди зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн.
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У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир (інфографіка)
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Додано: Пон 23 жов, 2023 18:28
У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир...
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Дивися повний текст
У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир (інфографіка)
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