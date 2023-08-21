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Експерт розгромила податковий антирейтинг, до якого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 жов, 2023 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Опублікований «Індекс податкового пекла» від the1841foundstion, згідно з яким Україна потрапила до п’ятірки країн з найгіршою податковою системою у світі, викликає багато питань.
Дивися повний текст Експерт розгромила податковий антирейтинг, до якого потрапила Україна
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