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Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 жов, 2023 12:08
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України внесли законопроєкт № 10 166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур'єрів, таксистів, перукарів тощо. Він передбачає спрощення процедури сплати податків та їх зниження.
Дивися повний текст Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги таксистів та кур'єрів
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