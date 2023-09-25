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Железняк пояснив, чому важливо
оподаткувати послуги...

Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 12:08

Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді України внесли законопроєкт № 10 166, який пропонує запровадити спеціальний режим оподаткування самозайнятих осіб, зокрема кур'єрів, таксистів, перукарів тощо. Він передбачає спрощення процедури сплати податків та їх зниження.

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Железняк пояснив, чому важливо оподаткувати послуги таксистів та кур'єрів
R2
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