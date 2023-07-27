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Названо найнадійніші автомобілі BMW з пробігом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 жов, 2023 10:26
Пропонуємо до обговорення:
Тим, хто шукає не тільки швидкий і комфортний, але ще й надійний автомобіль BMW, експерти радять уникати моделей зі складною та високотехнологічною «технікою», оскільки вони виходять з ладу частіше, ніж їх простіші аналоги. Які надійні машини BMW можна знайти на вторинному ринку, розповіли експерти порталу HotCars.
Дивися повний текст Названо найнадійніші автомобілі BMW з пробігом
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