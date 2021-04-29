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До е-реєстру військовозобовʼязаних
внесуть 33 відомості....

До е-реєстру військовозобовʼязаних внесуть 33 відомості....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 19:27

До е-реєстру військовозобовʼязаних внесуть 33 відомості....

Пропонуємо до обговорення:
У ВР зареєстрували законопроєкт № 10 062 від 18 вересня 2023 року про електронний реєстр військовозобовʼязаних. У проєкті закону передбачається збір 33 відомостей про персональні дані призовників.

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До е-реєстру військовозобовʼязаних внесуть 33 відомості. Які персональні дані планують збирати
R2
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