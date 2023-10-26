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В Україні новий тендерний
скандал: на ремонт доріг дали...

В Україні новий тендерний скандал: на ремонт доріг дали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2023 20:50

В Україні новий тендерний скандал: на ремонт доріг дали...

Пропонуємо до обговорення:
З 22 по 27 жовтня в системі «Прозорро» оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн.

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В Україні новий тендерний скандал: на ремонт доріг дали майже 4 млрд грн
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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