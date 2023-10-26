З 22 по 27 жовтня в системі «Прозорро» оприлюднено 75 тисяч повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн.
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В Україні новий тендерний скандал: на ремонт доріг дали майже 4 млрд грн
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Додано: Пон 30 жов, 2023 20:50
В Україні новий тендерний скандал: на ремонт доріг дали...
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Дивися повний текст
В Україні новий тендерний скандал: на ремонт доріг дали майже 4 млрд грн
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